VIDÉO - "Ça a été la cohue" : le surprenant succès des "chariots mystère"

Après les "colis surprises", place aux "chariots mystère" : des caddies de supermarchés remplis de produits cachés sous une bâche et vendus à prix cassés. L'occasion de faire de bonnes affaires ? Une équipe de TF1 est allée à la rencontre de leurs acheteurs.

L’idée peut paraître saugrenue. Acheter un chariot rempli sans savoir ce qu’il contient, avec une seule garantie : celle de payer l’ensemble des produits 66% moins cher que leur valeur initiale. Elle est venue à un salarié du magasin Auchan de Dieppe (Seine-Maritime) en tombant sur une émission de télé américaine, "Enchères à tout prix", vendant des conteneurs mystère. Il en parle lors d’une réunion. Le directeur, Jérémie Juan, se laisse tenter. Il ne le regrette pas. "Les soldes ne suscitent plus d’engouement. On avait besoin de se renouveler, explique-t-il à TF1. Le jour où on a lancé l’opération physiquement en magasin, ça a été la cohue à l’ouverture des grilles." En témoignent les images dans la vidéo en tête de cet article.

Le lancement date d’octobre 2023. Les 40 chariots recouverts d’une bâche noire font alors l’objet d’un post Facebook pour annoncer l’opération. En trente minutes, 200 commentaires fusent. Et tous les caddies sont déjà pré-vendus. Depuis, l’enseigne affirme en avoir vendu 500, pour plusieurs dizaines de milliers d’euros au total, à l’échelle du seul établissement normand. Forcément, l’opération s’est étendue à plus de 50 autres magasins. Il y a deux semaines, l’Auchan de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) a publié une vidéo expliquant le concept sur son compte TikTok. Elle a été visionnée plus d’1,8 million de fois en à peine cinq jours. Un succès incontestable.

Pourtant, plusieurs clients interrogés par TF1 dans les rayons se montrent sceptiques. "C'est pour écouler du stock, des dates limites, des objets qui ne se vendent plus", persifle l’une. "Si c’est pour acheter des choses qu’on n’aime pas…", pointe un autre. Une certitude : une fois achetés, les produits, effectivement piochés parmi les invendus, ne sont ni repris, ni échangés. C’est pourquoi les chariots sont préparés avec attention : "On fait l’état de nos stocks, puis on sort les produits qu’on juge intéressants pour le client", assure Laurence Couture, responsable commerce non alimentaire de l’hypermarché de Valenciennes (Nord).

Jouets, linge de maison, vaisselle, électroménager… Il s’agit d’offrir un mélange susceptible de plaire au plus grand nombre. Quant aux mécontents, ils sont autorisés par l’enseigne à troquer avec d’autres acheteurs de chariots mystère à la sortie des caisses. Mais ce qui séduit, outre le sentiment d’avoir fait une bonne affaire ou de lutter contre le gaspillage, c’est bien l’effet de surprise en découvrant, après coup, ce que l’on a acheté. Ce qui explique, selon Jérémie Juan, pourquoi les mêmes clients reviennent acheter ces caddies. Cet engouement, du reste, en rappelle un autre. Celui pour les "colis surprises", ces colis égarés ou non réclamés ensuite revendus à l’aveugle, et dont les prix sont fixés au kilo, que le paquet contienne une console de jeu ou une horloge murale. Une formule qui attire les foules. Plusieurs magasins permanents ont même vu le jour.