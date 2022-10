"Ça n'a aucun sens" : le projet européen de label bio pour le sel fâche les petits producteurs

Pourtant, l'Europe étudie aujourd'hui un label bio sans distinction entre son travail et les pratiques industrielles et minières. "Ça n'a aucun sens ! Recevoir le même label qu'un groupe qui extrait des millions de tonnes en quelques minutes ou quelques heures... je ne sais même pas car on est dans une autre dimension", déplore la productrice. Dans la coopérative, Loïc Picart possède le marais voisin et lui aussi est en colère : "Il n'y a pas de distinction, la conséquence, ce serait un discrédit de ce qu'est le label bio aujourd'hui".