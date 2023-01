Bonux, Figolu, Minidou... Les grandes marques remettent le vintage au goût du jour

Elles ont cet étrange pouvoir de nous faire voyager dans le passé. Ces marques cultes, comme la marque de lessive Bonux, disparue des rayons depuis quinze ans. Francis Elzingre est un passionné de la marque depuis sa plus tendre enfance, plus pour le cadeau à l'intérieur, que le paquet lui-même. Dans sa collection, quelques milliers de cadeaux tout de même et d'ici peu, beaucoup plus.