Cadeaux de Noël : achetez aujourd'hui et payez en janvier

Cette année 2023, un Français sur trois envisage de payer ses cadeaux en plusieurs fois. Une méthode qui limite le risque de découvert, à condition de rester raisonnable.

Payer en 3, 10, et même en 20 fois. De plus en plus de grandes enseignes vous le proposent avant les fêtes. En réalité, si on vous le propose, c'est parce que ce mode de paiement vous incite à consommer davantage. Plus d'un Français sur trois a déjà eu recours au paiement fractionné.

Rembourser au-delà de trois mois, c'est justement un crédit à la consommation. Dans le magasin Electro Depot, c'est possible, sur tous les produits, même pour une machine à café à moins de 200 euros. Mais attention, plus vous avez de mensualité, plus vous paierez d'intérêt, jusqu'à 20% dans certains cas.

Le problème ? Payer en plusieurs fois est possible, même lorsqu'on est à découvert. Alors, forcément le risque, c'est de "se retrouver avec des sommes importantes à rembourser, trop importantes par rapport à ses rentrées d'argent", lance Audrey Blameble, experte des systèmes bancaires. Et donc d'être surendetté.

Pour éviter cela et protéger au mieux le consommateur, la solvabilité des clients sera automatiquement vérifiée à partir de 2026.