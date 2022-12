Cadeaux de Noël : les nouvelles techniques des magasins de jouets pour vous séduire

Dans votre boîte aux lettres, dans votre voiture, sur les réseaux sociaux et surtout en magasin, à l'approche de Noël, les enseignes de jouets sont prêtes à tout pour vous faire acheter. À Bordeaux, ce vendeur fait plusieurs fois la démonstration de jouets phare de l'enseigne. Ce jour-là, ce dinosaure télécommandé. Une animation qui attire les petits, mais aussi les grands et ce vendeur sait s'y prendre. Et tout est bon pour vous faire acheter.