Cadeaux de Noël : suivez pas à pas l'itinéraire d'un colis de Paris à Montpellier

Dans les locaux de cette poste parisienne, on s'active : il y a trois fois plus de colis en cette période de fêtes. Deux heures après l'envoi, un transporteur vient déjà récupérer notre paquet, ainsi que des centaines d'autres. Ils passeront la nuit dans la capitale, puis seront acheminés dès le lendemain matin jusqu'au centre de tri du Thillay (Val-d'Oise), un des quatre plus grands du pays.

D'ici, en période de fêtes, jusqu'à 600.000 colis sont réexpédiés chaque jour, vers la France ou vers l'étranger, soit 40% de plus que le reste de l'année. Un vrai défi, nous explique le directeur du centre de tri, Mickaël Lopes, dans le reportage du 20h de TF1 en tête de cet article. "En période de Noël, tous les postiers se transforment en petits lutins", sourit-il, "le père Noël nous demande un petit coup de main pour l'aider à livrer tous les colis à temps, pour que tout le monde soit assuré d'avoir son cadeau au pied du sapin le soir de Noël".