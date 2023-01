Services publics aux abonnés absents : pourquoi les centres d'appel sont-ils si difficiles à joindre

Obtenir sa carte vitale ou demander des allocations peut vite devenir très compliqué. "Avant, il suffisait de téléphoner, on avait tout de suite le renseignement. Et là maintenant, c'est passé par mail", nous confie une bénéficiaire. "Ce serait plutôt le purgatoire, on va dire", ajoute une autre. "Dès que j'appelle, une heure ou deux heures au téléphone, ça ne répond pas", regrette un homme.