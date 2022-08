Cahiers, ramettes ... pourquoi sont-ils plus chers ?

La liste de fournitures scolaires comprend beaucoup d’articles à base de papiers. Depuis janvier, le prix de la pâte à papier s’est envolé. C’est la même chose pour le prix du carton pour les couvertures. Par conséquent, le prix du cahier aussi s’envole. Et même si les magasins ont renié sur leur marge, cette hausse n’a pas échappé aux parents d’élèves. C’est encore plus visible pour les ramettes de papiers. Leurs prix ont connu une augmentation de 40%. Les raisons en sont multiples dont "une production plus complexe, notamment due à la pénurie d’énergie" et aussi, "une consommation qui est accrue sur le papier", explique Yann Lagrue, responsable des achats du Bureau Vallée.