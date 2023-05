VIDÉO - Cerises, melons, abricots : les étals des marchés prennent des couleurs

Leurs belles teintes orangées les rendent irrésistibles. Les abricots font leur apparition sur les marchés, et avec eux, les étals prennent enfin des couleurs estivales. "Les cerises commencent à être jolies, un peu plus craquantes. On a des fraises, ça il y a petit moment qu'on a attaqué, et bien entendu le melon. On a beaucoup de produits locaux, ça commence à être sympa à travailler pour nous", confie un commerçant qui propose des fruits de la région.