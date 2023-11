VIDÉO - Calendriers de l'Avent : les produits régionaux à la fête

Ce vendredi sera le jour J pour les calendriers de l'Avent. Cette année, le choix est trois fois plus important qu'il y a cinq ans. Nos régions s'y mettent de plus en plus.

Mais où sont passés les chocolats et les bonbons ? Dans ce calendrier de l'Avent spécial Bretagne, ils ont laissé place à des produits du terroir, sucrés et salés. Terrine de homard, rillettes de crabe, ou encore caramel au sarrasin. Environ 24 produits originaux et surtout, gourmands. Prix du calendrier, 69 euros tout de même, mais pas de quoi repousser les clients.

Des calendriers régionaux, l'idée est née dans une entreprise de Lozère. Depuis six ans, elle commercialise ses calendriers aux saveurs de la Bretagne, de la Provence, ou d'Occitanie. Décembre approche, dernier assemblage avant l'expédition dans tous les points de vente. La composition de ces calendriers se fait des mois à l'avance. Chaque produit est soigneusement choisi pour représenter au mieux la région.

Vendus aussi en ligne, ces calendriers séduisent toujours plus de clients. L'entreprise réfléchit à mettre à l'honneur de nouvelles régions l'année prochaine, comme l'Alsace par exemple.