Calories, vitamines, calcium... Les laits végétaux sont-ils vraiment bons pour la santé ?

À l’amande, à l’avoine, au soja, parfumé au chocolat ou à la vanille, les saveurs des laits végétaux se multiplient. Les clients intolérants au lactose, végans, ou qui tentent de réduire leur consommation animale sont de plus en plus nombreux. Dans les supermarchés, la taille des rayons qui leur sont dédiés a doublé en cinq ans. "En 2019, on était à plus de 7000 briques vendues, et en 2020 à 40.000", affirme par exemple Guillaume Lacroix, directeur adjoint du magasin Intermarché de Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne).