Camaïeu, Go Sport, Galeries Lafayette : comment expliquer le fiasco autour de ces enseignes de prêt-à-porter

Chez Camaïeu, ils sont 150 ex-employés à porter plainte pour abus de biens sociaux. Un trou de 26 millions d'euros aurait été observé dans les caisses. Une ancienne employée témoigne anonymement. "Ils nous ont parlé de projet, de rénovation, d'investissements... Et on a vu que rien n'arrivait, toutes les excuses possibles existaient. Et l'argent, je me demande où il est parti", explique-t-elle.