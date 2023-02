Kookaï, Pimkie : pourquoi ces célèbres marques françaises de vêtements n’attirent plus les clients

Kookaï, Pimkie ou encore Camaïeu... Dans les rues commerçantes de Clermont-Ferrand, ces marques sont délaissées par les consommateurs. "Quand j'étais plus jeune, oui, mais plus maintenant", explique une passante. "C'est plus des vêtements pour les personnes plus âgées", précise une autre. À l'évidence, ces marques françaises attirent de moins en moins la jeune génération, qui fait attention à son empreinte écologique et à la provenance des vêtements. "Je privilégie toujours le commerce de quartier et les commerces indépendants", opine une riveraine.