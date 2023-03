VIDÉO - Caméras embarquées : les automobilistes les plébiscitent

Des accidents évités de justesse, des collisions et d'impressionnants carambolages. Tout le monde a sûrement déjà vu ce genre d'image sur Internet, comme celles qui sont compilées dans le reportage du 20h de TF1 en tête de cet article. Elles sont en général enregistrées par des caméras embarquées.

Installées sur les pare-brises, celles-ci enregistrent en continu ce qu'il se passe sur la route. Ces derniers mois, Jean-François Birot, électricien chez Norauto, à Chambourcy (Yvelines), en a installé de très nombreuses pour ses clients. Vendues entre 100 et 350 euros, ces caméras connectées sont de plus en plus performantes, et surtout très utiles en cas de litige après un accident de la route.