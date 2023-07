VIDÉO - De la fraicheur à petit prix : le boom des piscines gonflables

Les arguments du gonflable séduisent cet été. Dans cette grande surface, par exemple, les piscines de ce genre coûtent entre 45 et 150 euros. De quoi attirer les clients au petit budget. "C'est vachement moins cher que de se faire construire une piscine à la maison", calcule un client, tandis qu'un autre loue leur praticité et la facilité d'installation. Résultat : les rayons se vident plus vite que prévu.