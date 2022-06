Cantines scolaires : pourquoi elles pourraient coûter plus à la rentrée

Dans un restaurant scolaire, les plats coûtent de plus en plus cher au responsable de la cuisine. "Les huiles, on subit une augmentation de 15% et 40% d'augmentation au niveau des pâtes", explique Fabio Lombardi. Le four consomme également de l'électricité, du gaz et l'eau utilisée pour la plonge de plus de 300 repas.