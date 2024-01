Carburant, électricité, péages... Une semaine rouge pour votre portefeuille

De nouvelles mesures prévoyant notamment des hausses de prix vont intervenir ce jeudi 1er février. Cela concernera entre autres les tarifs de l'électricité et les péages d'autoroutes, alors que les carburants ont déjà augmenté ces derniers jours. TF1 fait le point sur ces mauvaises nouvelles.

De quoi donner le tournis. Des nouveautés, pas forcément de bon augure pour le pouvoir d'achat des Français, sont effectives à compter de ce jeud 1ᵉʳ février, concernant leurs déplacements quotidiens comme leur consommation d'énergie ou leur épargne.

"Il faut que ça change, c'est très grave, la vie commence à couter très, très cher", déplore un automobiliste dans le reportage du 20H en tête de cet article, alors que selon une récente étude publiée par l'association Familles rurales, l'inflation alimentaire a augmenté de 12% sur l'année 2023, notamment sur les produits sains. Électricité, péages autoroutiers, carburant... Voici le détail des hausses

Hausse de péages autoroutiers

Alors que les péages d'autoroute connaissent traditionnellement une hausse chaque 1er février, la plupart des réseaux vont limiter leur augmentation annuelle à moins de 3% à cette date, selon un document du ministère des Transports.

Le principal concessionnaire d’autoroutes, Vinci, indique que cette hausse ne dépassera pas les 2,79 % sur son réseau de 4 443 km, soit moins que l’inflation. Mais parmi les plus petits réseaux, les Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc (ATMB) vont augmenter de 3,23%, le pont de Normandie de 1,72%, le Duplex A86 de 4,77% (tarif non abonné). La hausse sera de 5,41% pour l'A150 entre Rouen et Le Havre, et de 4,99% pour l'A79 dans l'Allier. Le viaduc de Millau présente la plus forte hausse cette année avec 5,83% hors période estivale (et 5,56% sur le tarif estival).

Augmentation du prix de l'électricité

Autre mauvaise nouvelle : ce jeudi 1ᵉʳ février, la facture de l'électricité va elle aussi encore s'alourdir pour 9,3 millions de Français concernés par le tarif réglementé et 10,6 millions de personnes concernées par le tarif de base. Bruno Le Maire a en effet confirmé le 21 janvier dernier sur TF1 ue la facture d'électricité augmenterait au 1er février à hauteur de 8.6% pour les tarifs de base et de plus de 9.8% pour les tarifs heures pleines heures creuses.

En cause, la fin progressive du bouclier tarifaire et la hausse d’une taxe sur le prix de l'électricité. Pour rappel, c'est déjà la quatrième augmentation du prix de l'électricité en deux ans après une hausse de 10% en 2022, 19% de plus il y a un an, et à nouveau 10% de hausse cet été. À titre de repère, sur cette période, les prix ont pratiquement doublé.

Le carburant plus cher

À la pompe, les prix du carburant, qui s'étaient jusqu'à présent pourtant stabilisés, sont repartis à la hausse ces deux dernières semaines. À titre de repère, en une semaine, la hausse s'élève à plus 1,5 centime par litre pour le sans plomb 95 et plus deux centimes par litre pour le gazole. En France, le litre de sans plomb s'élève à 1,79 euro, compter 1,76 euro pour le gazole.

Baisse du taux de rémunération du LEP

A noter en outre qu'au 1er février, le taux de rémunération du Livret d’épargne populaire (LEP), destiné aux revenus modestes, et considéré comme le plus rentable, va passer de 6 à 5 %, a indiqué le site du ministère de l’Économie.