Carburant : ruée dans les stations-service avant la fin de la ristourne

À Chartres, on se croirait aux pires heures de la pénurie. Les files d'attente n'en finissent plus pour les automobilistes. Il leur a fallu attendre une demi-heure pour profiter des remises une dernière fois. Car dès mercredi, l'essence va vous coûter plus cher. La ristourne du gouvernement va baisser de 30 à 10 centimes et de 20 à 10 centimes pour celle de TotalEnergies.