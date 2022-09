Carburant moins cher : des stations Total déjà à sec

Un peu plus loin dans une station concurrente Esso, le litre d’essence s'affiche plus cher : cela représente presque douze euros de plus pour un plein de 50 litres. Ici, depuis jeudi, les ventes ont tout de même augmenté de 20%. Le gérant n’est pas inquiet de la concurrence. "On a toujours une appréhension quand on a un écart de prix, admet-il. Après, on a le service qui est là aussi, on essaie de se différencier. Et on sait que c'est ponctuel et que ça ne va pas durer dans le temps". Le geste commercial de TotalEnergies doit en effet diminuer de moitié à compter du 1er novembre, avant de prendre fin au début de l'hiver.