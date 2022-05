Carburant : pourquoi le prix de l’essence augmente, alors que celui du gasoil baisse ?

Dans une station-service près de Paris, le sans-plomb atteint à nouveau presque 2 euros le litre ce lundi 23 mai. Et le client balance entre fatalisme et agacement. "C’est un ras-le-bol. On n’a pas le choix en fait, donc on subit comme tout le temps”, confie une automobiliste. Depuis trois semaines, le prix du sans-plomb n’a cessé d’augmenter. De 1,74 euro, il a atteint 1,93 euro en moyenne, soit une augmentation de plus de 10%.