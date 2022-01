Carburant trop cher : ces Français qui changent leurs habitudes

Les jours passent et les chiffres donnent toujours plus le vertige. En ce moment, les prix records du carburant viennent directement impacter le budget des ménages. "Des fois, on est obligé de ne pas faire le plein", "J’essaie de faire de mon mieux pour ne pas utiliser la voiture trop souvent, mais ce n’est pas évident", affirment des automobilistes rencontrés par TF1.