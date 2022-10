VIDÉO - Pénuries d’essence : "J'ai dormi ici parce que je n'ai pas pu faire le plein"

À huit heures ce vendredi matin, les pompes de cette station-service de Doullens, dans la Somme, ne sont pas encore ouvertes, mais les automobilistes sont déjà nombreux à patienter. Depuis la veille, elle était à sec, et le camion-citerne arrive seulement. Principale cause de cette rupture de stock : le blocage de plus important dépôt de la région. Plus aucun camion ne peut en sortir, et ça déstabilise l'ensemble de l'approvisionnement des stations-services.