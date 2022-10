Carburants : à quand le retour à la normale ?

Il y avait une lueur d'espoir ce week-end. Le nombre de stations-services ayant des difficultés d'approvisionnement a légèrement régressé à une sur quatre surtout le territoire. Mais certaines régions sont plus touchées. On comptait en Île-de-France samedi 40% de sites perturbés et 36% en Centre-Val de Loire. La raison, c’est que la majorité des raffineries et dépôts du Nord de la France qui alimentent les stations sont toujours en grève. Et les importations de carburants, notamment de Belgique, où des bateaux-citernes ne suffisent pas encore à couvrir la demande.