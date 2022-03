Carburants alternatifs : passer au GPL ou au bioéthanol, est-ce rentable ?

Pour les automobilistes, il y a deux alternatives, entre autres : le bioéthanol et le gaz de pétrole liquéfié. On trouve ce fameux GPL pour 90 centimes d’euro le litre à la pompe. Néanmoins, il faut quand même ajouter le passage chez le garagiste. Et ce n’est pas la même histoire. Il faut payer environ 1 000 euros le boîtier E85 et autour de 2 000 pour adapter son moteur au GPL.