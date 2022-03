Carburants chers : ruée sur les convertisseurs d'essence

Un petit boîtier pour un plein deux fois moins cher. Avec ce système, vous paierez 0,80 euro/litre alors que le gazole et le sans plomb frôlent la barre des deux euros. Depuis plusieurs semaines, Sébastien Guichard, garagiste à Talant, convertit de plus en plus de moteurs vers le bioéthanol. À moins d'un euro le litre contre deux pour l'essence, cette énergie séduit de nombreux automobilistes.