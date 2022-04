Carburants : de nouvelles mesures pour faire baisser les prix ?

Face à ces prix volatils, que va devenir la remise carburant de 18 centimes ? La mesure doit prendre fin le 31 juillet. Les automobilistes s'interrogent : "Je pense qu'il va falloir prendre de nouveau des mesures". Le gouvernement pourrait prolonger cette ristourne ou créer d'autres dispositifs plus ciblés. Parmi les pistes à l'étude, un crédit d'impôt pour les gros rouleurs ou un chèque pour les ménages les plus modestes. "L'idée est de cibler sur ceux qui en ont le plus besoin pour alléger la dépense publique et pour aider véritablement ceux qui ont besoin d'être soutenus", précise Stéphanie Villers, économiste. Le ministère de l'Économie planche sur le dispositif. Il devrait être voté au début de l'été.