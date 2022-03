"C'est la galère" : début de pénurie d'essence autour du dépôt pétrolier bloqué de Brest

Depuis trois jours, le dépôt pétrolier de Brest est bloqué. Et ce jeudi matin, il était difficile de faire le plein dans la métropole brestoise. "C'est la galère, pour le boulot notamment, soupire une automobiliste interrogée par TF1 dans le reportage en tête de cet article. On a eu du mal à faire les pleins pour nos voitures qui commençaient à voir leur réservoir se vider. On a eu un tuyau pour savoir qu’ici, il y avait la possibilité de faire de l’essence, mais beaucoup de stations sont fermées".