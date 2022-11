Carburants : derniers jours pour faire son plein avant la hausse des prix

Gilles en est à sa troisième station. Il roule beaucoup, utilise deux véhicules et sait déjà le surcoût que cela va représenter à partir de mercredi. Pour ses deux véhicules, il déboursera donc, en plus, environ 40 euros par mois. D'où la ruée actuelle vers l'essence. Victime de son succès, le responsable de cette station tire le rideau. Le réapprovisionnement ne suit plus. Dans cette autre station, une seule livraison cette semaine, alors que d'habitude, il y en a trois.