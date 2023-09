VIDÉO - Carburants : plafond à 1,99 euro, opérations à prix coûtant... les gestes des distributeurs

Concrètement, du carburant à prix coûtant signifie autour de deux centimes d’euros par litre, soit un euro de moins pour un plein de 50 litres. Confirmation à la station-service d'un magasin Intermarché de Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne. Le directeur, Jean-Philippe Sassi, accepte de parler d'argent avec notre équipe. Selon lui, même en supprimant sa marge, cela ne changera pas grand-chose. "On fait 1 centime et demi ou 1 centime de marge par litre de carburant. Tous les jours, on regarde le prix des 5-6 stations dans un rayon d'1 km autour du magasin pour être le moins cher de la zone", explique le chef d'entreprise. Les prix n’ont pas été aussi élevés depuis le mois d’avril pour l’essence et depuis février pour le diesel.