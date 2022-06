Carburants : faut-il craindre des pénuries cet été ?

Allons-nous vers une pénurie de carburant pendant les grandes vacances ? C'est ce qu'a annoncé Fatih Birol, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie. Durant l'été, la consommation en gasoil et en essence augmente. Or actuellement, le marché du pétrole est déstabilisé par la crise en Ukraine et beaucoup de raffineries ont fermé dans le monde.