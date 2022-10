Carburants : faut-il s'inquiéter ?

Comment en est-on arrivé là ? TotalEnergies estime que sa ristourne de 20 centimes sur les carburants a attiré 30 % de consommateurs supplémentaires dans ses stations. Mais la principale explication se situe au niveau des raffineries. Sur les six de France Métropolitaine, quatre sont en grève, dont la plus importante en Normandie depuis plus d'une semaine, une autre dans les Bouches-du-Rhône depuis plus de deux semaines.