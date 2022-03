Carburants : jusqu'où les prix vont-ils grimper ?

Les prix des carburants battent des records pour la 10è semaine consécutive. Un cap symbolique a été franchi ce lundi dans les stations-service du pays. Dans l'une d'entre elles, le litre d'essence était affiché à 2 euros. Le gazole coûtait 1,88 euros le litre en moyenne. C'est un centime de plus que le sans-plomb 95. Voir le diesel plus cher que l'essence, c'est très rare. Et la tendance n'est pas près de s'arrêter car la Russie représente 1/4 des importations françaises de gazole.