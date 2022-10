"Ras-le-bol !" : dans le Puy-de-Dôme, la pénurie de carburants joue les prolongations

Surtout ne pas se fier au calme apparent. En effet, la pénurie de carburants est encore d'actualité dans 30% des stations du Puy-de-Dôme. Une situation qui suscite la colère ce mardi matin. "C'est une grosse galère. La dernière fois, on a attendu plus d'une heure et demie pour faire le plein. On ne comprend pas pourquoi ici c'est la cata. Ma sœur est dans la Creuse et là-bas, il n'y a pas vraiment de soucis", nous explique une passante. "Y en a vraiment ras-le-bol, puisqu'on ne peut rien faire, on est obligé de tout calculer. Je viens de La Rochelle et dans cette région, il y a de l'essence partout ! Ici, c'est infernal, il faut faire une queue épouvantable", se plaint une automobiliste.