Carburants : le défi de l'approvisionnement

Le groupe Premat en Essonne s'organise comme il le peut. Son patron, Philippe Premat, n'a pu mobiliser que dix chauffeurs ce dimanche. Lundi, ils seront une centaine. "Demain, c'est lundi, donc journée normale, on va livrer entre 250 et 300 points de vente. On livre des stations-service de pétrolier, principalement Total, mais aussi la grande distribution", explique-t-il. Mais vue la situation, il faudrait au moins doubler le nombre de rotations. Cela est impossible parce que les transporteurs manquent de chauffeurs et de citernes.