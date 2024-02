Carburants : les marges des distributeurs à nouveau à des niveaux "pas acceptables"

L'association de consommateurs CLCV indique dans un rapport publié ce jeudi que les marges des distributeurs de carburants repartent à la hausse depuis cet automne. Elle estime qu'ils atteignent des niveaux "pas acceptables", et pointe particulièrement du doigt les enseignes de pétroliers.

Sous la pression du gouvernement et des consommateurs, les distributeurs s'étaient engagés au début de l'été 2023 à réduire leurs marges brutes de transport/distribution jugées "excessives" en dépassant plus de 25 centimes par litre de carburant. Mais dans un rapport publié ce jeudi, l'association de consommateurs CLCV constate que "malheureusement, elles ont de nouveau augmenté dès novembre", pour atteindre à nouveau des niveaux "pas acceptables".

Cette marge est remontée en janvier à 26 centimes par litre d'essence SP95 et 22,2 centimes par litre de gazole, selon l'association, alors que les moyennes annuelles pour 2018-2021 de la fédération des industries pétrolières la situait en général aux alentours de 15 centimes.

En 2022, cette marge - soit la différence entre le prix hors taxes du carburant et le prix en sortie de raffinerie - avait chuté à des niveaux très faibles, les distributeurs ayant choisi de ne pas répercuter l'intégralité de la flambée des cours du brut à la suite de la crise ukrainienne.

Des baisses de prix qui auraient pu être encore plus importantes

Interpellés sur le rattrapage des prix début 2023, ils avaient expliqué répercuter une hausse de leurs coûts de distribution liée à la grève des raffineries lors de la mobilisation contre la réforme des retraites. Depuis l'été, les prix à la pompe ont reflué sous l'effet de la baisse du cours du baril. Ce recul "aurait pu être plus important si les marges de transport/distribution avaient été tenues", pointe CLCV.

L'association "souligne la nécessité de s'interroger sur la juste rémunération des distributeurs". Elle les appelle "à respecter leur engagement de ne pas pratiquer des marges excessives et de consentir un effort d'environ 5 à 8 centimes par litre".

Dans son rapport, l'association distingue toutefois, après analyse des prix entre le 29 septembre et 13 octobre, les enseignes de la grande distribution (Leclerc, Intermarché, Système U, Carrefour) et les discounters de groupes pétroliers (Esso express, Total access) qui "ont joué le jeu en baissant leurs prix de 3 à 6%", a contrario des enseignes de pétroliers (Total, AVIA) qui proposent des tarifs bien plus élevés et "n'ont pas fait d'effort significatif".