Carburants : nouveau coup de chaud sur les prix de l’essence et du diesel

En une semaine, le gasoil a augmenté de six centimes en moyenne. Alors certains s'abstiennent de faire le plein. Avec l'inflation, la remise de 18 centimes par litre accordée par le gouvernement depuis le 1er avril ne permet plus d'alléger la facture : "On cherche les stations moins chères, mais on sait que deux jours après, ça réaugmente, et trois jours après, c'est pire", se désole une automobiliste.