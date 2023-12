VIDÉO - Cartes-cadeaux : elles aussi se revendent après Noël

D'innombrables cartes-cadeaux offertes à Noël ne sont pas utilisées par leurs détenteurs. Un milliard d'euros de bons d'achat partiraient ainsi en fumée chaque année. De plus en plus de personnes les revendent, pour arrondir leurs fins de mois.

Vous les avez peut-être trouvées au pied du sapin, car il s'en offre de plus en plus chaque année en France. Pourtant, une carte-cadeau offerte sur cinq n'est jamais utilisée par son destinataire. Comme cadeau de Noël, Stéphane a reçu une carte d'une enseigne de sport. Il s'agit d'un bon d'achat de 100 euros qu'il a décidé de revendre sur Internet, comme il l'explique dans le reportage du 20H en tête de cet article. De l'argent en espèces plutôt qu'un bon d'achat, c'est un choix assumé. Car pour le moment, acheter des articles de sport n'est pas sa priorité.

Des sites spécialisés

Comme lui, ils sont tellement nombreux à vouloir revendre leur carte qu'une entreprise lyonnaise, "Place des cartes", en fait sa spécialité. Elle achète puis revend les cartes et chèques-cadeau via son site Internet. "Plus la date de validité est longue, plus on va la reprendre chère", explique un salarié au micro de TF1, "ça dépend aussi de l'enseigne, plus elle est plébiscitée, plus on va la reprendre chère également".

Pour une carte d'un montant de 50 euros, par exemple, le site internet en propose 41,70 euros. En cette période d'inflation, il reçoit une centaine de demandes par jour. "Potentiellement, le bon d'achat qu'on a reçu, il peut ne pas nous intéresser. Il y en a qui ont aussi un bon d'achat, même s'ils n'arrivent plus à l'utiliser, vont préférer l'utiliser pour payer des factures ou autres", précise le dirigeant et co-fondateur, Sylvain Reynier. Depuis sa création en 2014, l'entreprise a déjà acheté et revendu 5 millions de cartes-cadeaux.