VIDÉO - Carton : l'indispensable qui nous emballe

Entre lui et nous, c'est un peu "je t'aime moi non plus". On le maltraite, il nous sanctionne, mais il nous distrait et dépanne lors d'un nouveau départ. Il s'invite même dans nos expressions. Le carton se trouve partout. Mais connaissez-vous vraiment cet objet qui a vu le jour au XIXème siècle ?

Dans la cartonnerie de Kunheim (Haut-Rhin), 450.000 m² de cartons sont produits ici chaque jour, soit l'équivalent de 63 terrains de football. Ce qui interroge d'abord, ce sont les petites cannelures entre les parois. "Si on fait des triangles, c'est vraiment pour rigidifier la structure. C'est le secret de la résistance de ce matériau-là", explique Christian Jung, conducteur d'onduleuse chez DS Smith Packaging.