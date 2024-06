Plus de 300 magasins Casino ont été rachetés par d'autres géants du secteur, Intermarché, Auchan ou encore Carrefour. Mais le changement d'une enseigne à l'autre est-il réellement notable ? Le 20H de TF1 se penche sur la bascule chez Auchan.

Le secteur des supermarchés français subit de profonds bouleversements, entre la déchéance de Casino et la fulgurante ascension d'E.Leclerc, poussant tout le monde à réagir. L'inflation alimentaire très forte depuis deux ans - 21% de hausse en moyenne - et les profonds bouleversements des habitudes de consommation ont eu des conséquences en chaîne dans le secteur des supermarchés. Elle a d'abord asphyxié les plus faibles, à commencer par le distributeur d'origine stéphanoise Casino. Alourdi par sa dette, il a dû vendre à des concurrents la quasi-totalité de ses magasins grands formats, et sa direction actuelle va bientôt passer la main à des repreneurs emmenés par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Plus de 300 magasins ont ainsi été rachetés par d'autres géants du secteur, Intermarché, Auchan, Carrefour.

Un nouveau départ que l'équipe du 20H de TF1 a pu filmer dans le sujet en tête de cet article, permettant d'accueillir des clients, non plus chez Casino, mais chez Auchan. "On était en baisse d'activité, là, on repart sur un moteur différent avec un niveau de prix attractif", explique dans le sujet Eric Chabert, directeur d'un hypermarché Auchan (anciennement Casino) situé à Pessac en Gironde. La promesse est effectivement placardée dès l'entrée et un constat par l'équiipe de TF1, les mêmes produits qu'avant sont moins chers, de 15 % en moyenne. L'enseigne assure que ces prix bas seront pratiqués toute l'année.

150 salariés, ex-Casino, ont vu leur activité sauvée. Pour tous, c'est un soulagement, mais il faut maintenant s'habituer au fonctionnement de leur nouvel employeur. Guillaume doit utiliser un logiciel de gestion des stocks et des commandes pour la première fois : "Il y a plein d'applications, je suis en pleine découverte, comme si j'avais un nouveau smartphone", dit-il à TF1. Stéphanie, 30 ans de carrière chez Casino et responsable du rayon gourmet, tâtonne, elle aussi : "Il y a des appréhensions, car en 8 jours, il a fallu mémoriser un maximum de choses".

Auchan et Rocca favoris pour reprendre les magasins Casino en Corse

Il y a dix jours, nous avions rencontré Stéphanie lors d'une journée de formation un peu spéciale. Un mode d'emploi pour devenir l'employé modèle, façon Auchan, avec des idéaux de mise en situation pour apprendre à être poli et serviable avec les clients. Tous ne sont pas convaincus de l'utilité. : "Quand on a fait, depuis aussi longtemps que moi, du commerce, c'est ce qu'on a appris depuis toujours", glisse Stéphanie. Les ambitions n'en restent pas moins claires : former les salariés et relooker les magasins. Dans les prochains mois, 200 magasins Casino seront transformés, une vingtaine d'autres n'ont pas encore de repreneurs.

Ce vendredi, c'est en Corse que Casino est entré en négociations exclusives avec les groupes Auchan Retail France et Rocca en vue de la cession de sa filiale corse Codim 2, qui emploie 1300 salariés et exploite 18 points de vente. "L'ensemble des activités, des salariés et des fonctions support seraient reprises et poursuivies sous enseigne Auchan", concurrent nordiste de Casino, indique le communiqué du groupe. L'autre entreprise mentionnée est détenue par Patrick Rocca, un des principaux employeurs de Corse. Codim 2 a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 332 millions d'euros en 2023 et exploite sur l'île 18 points de vente dont 9 supermarchés et 4 hypermarchés.