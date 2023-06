VIDÉO - Casinos : plusieurs communes pourraient toucher le jackpot grâce à cette proposition de loi

Biscarrosse a des arguments incontestables : la plage, une offre touristique et commerciale idéale pour les beaux jours et un casino. Ce mercredi après-midi, la clientèle est plutôt locale et vient pour plusieurs raisons. Les Français jouent de plus en plus et la fréquentation est proche de celle d'avant-Covid. Dans une ville balnéaire de 14.000 habitants, le casino se veut un moteur d'attractivité, notamment aux périodes creuses.