Caviar : la Chine, premier producteur mondial de la star des fêtes

Depuis plus de 20 ans, cette méga ferme élève 50 000 esturgeons dans son bassin. À elle seule, l'entreprise produit plus d'un tiers du caviar vendu dans le monde. L'usine produit plus d'une tonne de caviar chaque jour grâce à ces poissons. L'un d'eux, par exemple, pèse 50 kg et renferme à lui seul 5 kg d'or noir. L'équivalent de la valeur d'une voiture de luxe.