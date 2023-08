VIDÉO - Ce loto du nord de la France propose de (gros) bons d'achat pour attirer les jeunes

Les jeux sont ouverts dans la salle comble "Le Titanic" à Aubigny-au-Bac (Nord). Près de 250 joueurs espèrent remporter le gros lot. En un an et demi, les organisateurs de ce loto ont réussi à multiplier leur clientèle par deux et la moyenne d’âge est passée de 70 à 50 ans. Pour parvenir à ce résultat, les propriétaires n'ont pas lésiné sur les moyens : ils ont investi plus de 75.000 euros pour moderniser leur salle. "On veut amener les jeunes à des jeux traditionnels qui finalement leur plaisent beaucoup. Quand ils viennent une fois, ils reviennent une deuxième, une troisième fois et ils nous rapportent des amis à eux aussi", détaille Benjamin Esnard, co-gérant de la salle de réception "Le Titanic".