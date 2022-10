Ce week-end, on ne roule pas !

Le kart de Mathys Meloni ne roulera pas ce week-end. Il devait participer à une course régionale, mais elle n'aura pas lieu à cause des pénuries de carburant. Une décision prise par la préfecture des Hauts-de-France, deux jours plus tôt. "Le karting, c'est vraiment une passion transmise par mon père, je suis déçu", explique le pilote. "Il est clair qu'il y a des gens qui en ont plus besoin que nous. Pour nous, ça reste un loisir", reconnaît Sébastien Dutrieux, le père de Mathys.