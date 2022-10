Ces agriculteurs ont ouvert un distributeur géant

On se croirait au supermarché, alors qu’on est dans un distributeur géant. Au choix : 300 références, avec uniquement des produits locaux. Pas de files d’attente en caisse. Ici, tout se passe à la borne. Outre des fruits et légumes, on trouve de la viande, des fleurs fraîches, et même la baguette du boulanger local. Le magasin a ouvert il y a six mois et c’est un succès.