Quelles sont les substances toxiques que l'on retrouve partout dans les produits du quotidien ?

Jusqu'alors, les industriels étaient parvenus à faire reporter à maintes reprises la feuille de route européenne. Mais désormais, ils devront se plier au défi d'adapter leurs produits et trouver de nouveaux matériaux sans danger pour l'organisme et non polluants.

Dans le cas de la poêle par exemple, "les revêtements anti-adhésifs représentent un risque pour la santé humaine lorsqu'on les chauffe trop", explique Laura Verdier, ingénieure-conseil en environnement, sécurité et développement durable. "On commence donc à demander aux industriels de les changer, par exemple en revenant à des revêtements la fonte, qui marchent très bien et n'auront pas d'impact sur la santé humaine", poursuit-elle.