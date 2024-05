Vos vieilles chaussures peuvent vous rapporter de l'argent

Avez-vous déjà pensé à revendre vos anciennes chaussures ? De plus en plus de boutiques proposent ce service. Même usées et très abîmées, elles peuvent vous rapporter de l'argent.

Et si vous offriez une seconde vie à ces chaussures qui ne conviennent plus ? Exemple dans le sujet ci-dessus avec Nicole qui se rend dans un magasin, non pas comme cliente, mais pour vendre ses chaussures dans un magasin. "Je vais récupérer une somme que je vais investir dans d'autres choses", confie-t-elle à TF1.

Il s'agit d'un avantage pour Nicole, mais aussi pour de nouvelles clientes. Aussitôt récupérées, elles sont mises en vente à petit prix. Ce concept des chaussures de seconde main dans un grand magasin séduit de plus en plus de clients. D'autant que de plus en plus d’enseignes les récupèrent, moyennant un bon d’achat, pour développer une offre de seconde main dans leurs boutiques.

Présent dans quinze magasins actuellement, le concept sera déployé dans tout le pays à la fin du mois. À noter que neuf paires de chaussures sont jetées chaque minute aujourd'hui dans l'Hexagone.