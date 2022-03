Pour se débarrasser des petites pièces, des machines les convertissent en bons d'achat

Chaque année, 1,5 milliard de nouvelles pièces sont créées, et la plupart, ne servent qu'une seule fois. "Les petites pièces, on s'en sert jamais, absolument jamais", lance une cliente. Encombrantes et inutiles, et pourtant, à bien les compter, elles peuvent faire la différence. "L'argent dont on ne se servirait pas d'habitude, mais qui nous permet en même temps de gagner du temps à la caisse plus tard, et aussi d'avoir à la fois des bons d'achat pour réduire le prix total des courses", lance un client.