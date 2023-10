VIDÉO - Championnat du monde de la frite : Belgique ou France, qui mérite de gagner ?

Les frites belges ou les frites françaises ? Le match est lancé. Honneur à nos voisins belges et à Jo, qui achète ses frites, déjà découpées, à un industriel. Il les plonge dans deux bains différents : dans le premier pour les rendre fondantes ; dans un second, plus chaud, pour qu'elles deviennent croustillantes. Chez lui, il n'y a pas d'huile, mais de la graisse de bœuf, un incontournable.