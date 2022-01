Charcuterie : pourquoi les nitrites sont-ils toujours autorisés ?

C'est un additif qui rend le jambon rose et empêche le développement des bactéries dangereuses. Depuis des années, les nitrites semblent diviser la communauté scientifique. Pour certains, ils favorisent la survenue de cancer. Pour d'autres, ils ne sont que peu préoccupants pour la santé humaine. Pour y voir plus clair, il faut décrypter les 158 pages de ce rapport scientifique européen. Il estime que les nitrites ne posent pas de problème aux niveaux autorisés. Pour une personne de 70 kg, pas plus de 100g de charcuterie par jour, soit un peu plus de deux tranches de jambon blanc.