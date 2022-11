Chauffage collectif : la grande injustice

Dans le quartier de la défense, la plupart des tours d’habitation datent du début des années 70, aucune isolation, des appartements en simple vitrage. Dans un immeuble difficile à chauffer, on compte plus de 300 copropriétaires. Nous descendons à la chaufferie, voir le réseau de chaleur qui fournit l’eau chaude et le chauffage pour tous les résidents, mais les dépenses ont explosé.